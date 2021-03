Isola 2021, diretta quinta puntata: Fariba e Ubaldo nuovi concorrenti. Mistero Paul Gascoigne. Dopo due settimane di permanenza su “Parasite Island”, i due aspiranti naufraghi sono pronti per entrare finalmente in gara e si uniranno al gruppo dei naufraghi, ma non sarà l'unica sorpresa. Su Leggo.it il live blogging minuto per minuto.

Questa sera in prima serata su Canale 5, quinto appuntamento con l’Isola dei Famosi 2021, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini.

Dopo due settimane di permanenza su “Parasite Island” i due aspiranti naufraghi Fariba e Ubaldo sono pronti per entrare finalmente in gara e si uniranno al gruppo dei naufraghi. Ma il loro non sarà l’unico arrivo a sorpresa sulla playa. Nel corso della diretta il pubblico a casa scoprirà gli esiti dei controlli medici a cui è stato sottoposto Paul Gascoigne dopo l’infortunio subito la scorsa settimana.

Colpo di scena per l’eliminato di puntata – uno fra Gilles Rocca, Awed e Vera Gemma – che avrà la possibilità di rientrare in gioco grazie al televoto flash che lo vedrà sfidare Brando Giorgi. Massimiliano Rosolino, in collegamento dall’Honduras, coordinerà il ritorno della leggendaria prova del fuoco: servirà a decidere chi sarà il leader della settimana. Il naufrago vincitore avrà il potere di indicare il nome del primo nominato della puntata.

