di Ida Di Grazia

Isola 2021, Paul Gascoigne non si ritira. Rosolino: «Sta meglio, ha un tutore». Durante la diretta della quinta puntata in onda lunedì 29 marzo, il nuotatore e inviato del reality ha aggiornato il pubblico sulle condizioni dell'ex calciatore che si è infortunato lo scorso giovedì.

Per ora nessun ritiro per Paul Gascoigne. Durante la prova ricompensa dell' Isola dei Famosi 2021 andata in onda giovedì scorso l'ex calciatore si è infortunato ad una spalla, tanto che è stato costretto ad un ritiro temporaneo. Durante la diretta della quinta puntat è Massimiliano Rosolino ad aggiornare il pubblico sulle su e condizioni.

«Paul Gascoigne sta meglio - ha spiegato Rosolino - ha un tutore per la spalla, non sappiamo se può rientrare. Lui però vuole tornare». Buone notizie dunque, per ora non si parla di ritiro ufficiale, ma nemmeno di rientro.

Bisognerà capire nei prossimi giorni se questo tutore può essere di impedimento è può consentire il rientro sull'Isola. Certo è che Gascoigne è amatissimo dal pubblico e gli autorei dell'Isola dei famosi stanno facendo di tutto per non perdere un pezzo da novanta come lui.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Marzo 2021, 22:45

