Isola 2021, Valentina Persia in lacrime svela il suo dramma: «La notte è il momento più brutto». Il grande pubblico laconosce come comica, ma dietro le sue battute e facce buffe, si nasconde un grande dolore. Durante la diretta della quinta puntata la Persia è scoppiata a piangere parlando con Ilary Blasi.

Valentina Persia è una rivelazione di puntata in puntata. La sua simpatia era nota, meno la sua caparbietà e il suo carattere forte che all'Isola dei Famosi 2021 sta usciendo sempre più fuori. La Persia non ha peli sulla lingua e nonha parua di mettersi contro i più forti.

Epico lo scontro in diretta durante la quinta puntata contro Vera Gemma. Non solo ha fatto valere le sue ragioni, ma ha fatto un'imitazione divertentissima della Gemma associandola alla bambina del film l'Esorcista. Ma dietro quel sorriso e quella forsa si nasconde anche un grande dolore.

A svelarlo è la stessa Valentina in diretta prima di fare le sue nomination. Il suo pensiero è per i due figli «Sono diventata mamma da grande a 43 anni - ha raccontato la Persia - li cresco da sola. Ho avuto una brutta depressione post parto, avevo tanta stanchezza e paura di non farcela. Io ho bisogno di essere qui perchè è il mio lavoro, ho paura di fargli mancare qualcosa, ma io li amo tanto».

La Persia scoppia in lacrime: «La notte è il momento più brutto, perchè mi avevano promesso che si sarebbero addormentati con dei cuscini che avevo disegnato io, mi hanno detto prima di partire che gli mancavo tanto e che sentivano il mio profumo. I miei bimbi hanno 6 anni, Carlotta e Lorenzo, ma se sono qui è soprattutto per loro e per noi. Non mi sento in colpa, ma quando sono attorno al fuoco mi viene la sensazione di tornare ai primi periodi, quando avevo tanta paura. A volte ho dei flash come se stessi togliendo tempo a loro, ma so che stanno bene e che mi amano. Voglio dire grazie a mia mamma che ha 86 anni e che mi ha permesso di essere qui. Grazie mamma»

