Isola 2021, Ilary Blasi bacchetta Massimiliano Rosolino in diretta: «Ma allora non hai capito niente!». L'inviato dell'Isola dei famosi continua a non convincere e il pubblico rimpiange Alvin. Il nuotatore è ancora un po' impacciato, anche se durante la quinta puntata c'è stato un netto miglioramento.

La quinta puntata dell'Isola dei Famosi 2021 è decisamente agguerrita. Il gioco è entrato nel vivo, i naufraghi si sono uniti ma le divisioni sono nettissime. Le nomination di Gilles, Awed e Vera Gemma hanno scaldato gli animi e Ilary Blasi ha chiesto a Massimiliano un commento sulla situazione.

L'inviato però è eccessivamente diplomatico : «Il clima qui è un po' mitigato, ma siamo carichi», la Blasi però lo bacchetta «E allora non hai capito proprio niente, Massi». La conduttrice lo dice con il sorriso sulle labbra ma in molti hanno notato quasi un tono lievemente stizzito. Di fatto alla Blasi manca una spalla forte su cui contare per raccontare l'Isola e tenere in piedi la puntata. Anche il pubblico da casa ne risente e su twitter c'è chi scrive: «Rosolino non sa gestire la situazione... Alvin avrebbe bacchettato tutti e non ci sarebbe stata questa caciara», «Ma Rosolino improvvisa?? Alvin manchi!», «Un televoto Rosolino- Alvin a quando?»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Marzo 2021, 23:00

