Ilary Blasi e il futuro in Mediaset, Pier Silvio Berlusconi: «Rimane con noi, per lei un programma»

È ufficiale: Ilary Blasi non sarà più la conduttrice de L'Isola dei Famosi. Pier Silvio Berlusconi ha confermato i rumors degli ultimi giorni nella conferenza stampa con i giornalisti in cui ha illustrato le prossime novità dei palinsesti Mediaset. L'ex signora Totti non tornerà al timone del reality show ma non abbandonerà Mediaset.

Ilary Blasi al posto di Elisabetta Gregoraci a Battiti Live

«Ilary rimane con noi. Vogliamo lavorare con lei su una nuova fase di carriera legata all’intrattenimento puro. E quest’estate, se il progetto gira bene, Battiti Live passerà su Canale 5 e sarà condotto da Ilary».

Blasi, quindi, sostituirà Elisabetta Gregoraci alla guida dell'evento musicale, negli ultimi anni condotto in coppia con Alan Palmieri.

Vladimir Luxuria è la nuova conduttrice de L'Isola dei Famosi

La nuova conduttrice de L'Isola dei Famosi, in partenza ad aprile, sarà Vladimir Luxuria, ex concorrente e opinionista della trasmissione.

Pier Silvio Berlusconi ha spiegato: «Vorremmo provare a fare una nuova Isola, vorremmo riportare le storie e una narrazione più profonda al centro dell’Isola.

Fuori dai giochi pure Alvin ed Enrico Papi

Fuori anche Alvin ed Enrico Papi, rispettivamente inviato e opinionista dell'Isola. «Siamo ancora in alto mare», ha ammesso Berlusconi anche se si parla della possibilità di avere in studio Elena Guarnieri, giornalista del Tg5.

Il libro e la serie

Dalla fine del matrimonio con Francesco Totti «ancora non è passato tantissimo tempo. Ho sensazioni miste, malinconia, nostalgia, ma anche tenerezza perché alla fine della fiera è stato un bel matrimonio, non ho né rimpianti né rimorsi». Aveva detto Blasi, parlando con Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. In quell'occasione la showgirl ha annunciato anche alcuni dettagli in merito al suo primo libro uscito il 30 gennaio “Che stupida. La mia verità”, edito con Mondadori. Nel libro Blasi ripercorre le fasi del rapporto con Totti.

A chi la critica per aver lavato i panni sporchi in pubblico, in particolare per la serie Netflix Unica, risponde così: «Condivido, hanno ragione ma il primo a lavare i panni sporchi e stenderli è stato Francesco con l'intervista al Corriere».

