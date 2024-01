Isola dei Famosi 2024, via Ilary Blasi: la nuova opinionista (al posto di Luxuria) è una giornalista del Tg5

Ilary Blasi non sarà a L'Isola dei famosi. Al suo posto nel reality, che dovrebbe iniziare ad aprile, ci sarà Vladimir Luxuria. Lo ha annunciato Pier Silvio Berlusconi, Ad di Mediaset, in un incontro con la stampa a Cologno Monzese per illustrare le novità della stagione televisiva Mediaset del 2024. Ma quindi se è vero che Luxuria sarà la conduttrice chi sarà l'opinionista?

Fuori, oltre a Blasi, anche Alvin ed Enrico Papi, rispettivamente inviato e opinionista dell'Isola. «Siamo ancora in alto mare», ha ammesso Berlusconi.