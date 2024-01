Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria condurrà la prossima edizione: prende il posto di Ilary Blasi

Sarà Vladimir Luxuria a condurre la prossima edizione dell'Isola dei famosi. Lo ha annunciato Pier Silvio Berlusconi, Ad di Mediaset, in un incontro con la stampa a Cologno Monzese per illustrare le novità della stagione televisiva Mediaset del 2024. Tanti i riferimenti al reality e a come sarà impostato e al futuro televisivo di personaggi come Ilary Blasi. Poi anche un riferimento ai rapporti con Paolo Bonolis.