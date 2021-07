Il pranzo è servito , telefonata inaspettata in diretta. Flavio Insinna commosso: «Ho un mancamento...». Oggi alle 14 su Rai1 è andato in onda, come ogni giorno, il reboot dello storico programma condotto da Corrado. Ad aggiudicarsi la puntata, ancora una volta la campionessa Rosa Maria. Ma durante il quiz telefonico avviene qualcosa di inaspettato.

Leggi anche > Belen lancia la linea di cappotti over, ecco il prezzo. Fan increduli: «Non è possibile...». Sito in crash

A chiamare Susanna, per giocare con la canzone misteriosa. Flavio Insinna chiede alla concorrente in quale città viva e la risposta lo spiazza. Susanna telefona da Gubbio. Immediato il commento commosso del conduttore: «Gubbio? Ho un mancamento... Don Matteo, i miei anni della spensieratezza, mamma mia...».

E continua: «Mi ricordo l'estate il caldo quando giravamo in divisa, ma il posto vale tutto. Salutami tutti lì, dici loro 'ho parlato con Flavio, vi saluta'. Gubbio per me è come Itaca per Ulisse, sarà sempre nel mio cuore». Emozione in studio.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Luglio 2021, 20:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA