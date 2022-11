Il Collegio, le anticipazioni del quinto appuntamento: «Una sorpresa molto gradita dai Collegiali»

di Redazione web

Il quinto appuntamento de "Il Collegio", che andrà in onda martedì 8 novembre in prima serata, su Rai2, ha in serbo tante sorprese per i telespettatori. La puntata, si aprirà con una telefonata da parte del Ministero della Pubblica Istruzione che annuncerà una sorpresa molto gradita dai Collegiali.

Collegio 7, torna la nuova stagione: dove vederla e a che ora

Il Collegio, prof. Petolicchio esclusa dal cast: «Fatta fuori dalla produzione»

Parola di preside: «Altro che crisi del 7° anno, questo Collegio è il migliore»

I ragazzi in gita

Ma per alcuni arriverà anche il momento di provare a riparare al proprio rendimento scolastico al di sotto della sufficienza: chi ci riuscirà? Il Preside manderà in gita i ragazzi, ma non tutti si dimostreranno all’altezza di ottenere questo premio. Fuori dal collegio, i ragazzi riscopriranno la libertà e l’aria fresca della natura, con risultati contrastanti: scontri, gelosie e confessioni a cuore aperto si alterneranno al chiarore di un falò.

Le lezioni, intanto, continueranno a far scoprire ai collegiali il 1958: in particolare una, sulle nuove tendenze dell’arte contemporanea e sul pittore Jackson Pollock, sarà occasione di divertimento. Ma il divertimento, si sa, se eccessivo e contrario alle regole del Collegio, non porta mai nulla di buono…

A 42 anni si comincia a sentirsi vecchi, ma c'è anche chi comincia a 35: quali sono i segnali https://t.co/w598cuc4IK — Leggo (@leggoit) November 7, 2022

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Novembre 2022, 14:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA