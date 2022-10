Il Collegio, prof. Petolicchio esclusa dal cast: «Fatta fuori dalla produzione»

“Non è stata una mia idea quella di non partecipare, sono stata fatta fuori da decisioni della produzione”. Maria Rosa Petolicchio, professoressa simbolo de Il Collegio, commenta così la sua assenza dal cast della settima edizione del docu-reality che ha preso il via il 18 ottobre su Rai 2. Per anni la prof. Petolicchio ha rappresentato una delle colonne del programma che porta un gruppo di adolescenti nella scuola del passato. Quest’anno, però, la ‘Peto’ non c’è. E non per sua volontà. Ne ha parlato in un’intervista rilasciata a Fanpage.it. La docente spiega che fino all’autunno dello scorso anno le era stata chiesta disponibilità per la settima edizione. Poi, a maggio, ha ricevuto la chiamata con la quale le si comunicava l’esclusione dal cast.

