Torna la nuova stagione de Il Collegio, lo storico docureality ambientato tra le mura del Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni dove 20 alunni vivono un'esperienza di formazione molto severa e tradizionale, come negli Anni 60, impartita da un corpo docente altrettanto inflessibile.

Collegio 7, torna la nuova stagione: dove vederla e a che ora

Giunto alla settima edizione, il programma torna questa sera 18 ottobre su Rai2 in prima serata. Come da palinsesto, andrà in onda dalle 21.25 alle 23.50, prima di lasciare spazio all'ormai consueto appuntamento con Stasera c'è Cattelan.

La partenza del Collegio 7 è stata rinviata di alcune settimane rispetto alle prevision iniziali, dato che in origine sarebbe dovuto iniziare tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre, con l'avvio dell'anno scolastico. La nuova stagione vedrà alcune novità nel cast, in particolare non saranno più presenti personaggi molto amati come Petolicchio, Raina e Carnevale e l'ingresso dei nuovi docenti.

Per chi dovesse perdersi la diretta, come sempre sarà possibile rivedere tutte le puntate del Collegio 7 sulla piattaforma streaming RaiPlay, dove sono già disponibili contenuti di presentazione dei 20 alunni che prenderanno parte alla settima edizione del programma. Per tutti gli appassionati del programma l'attesa è finalmente finita.

