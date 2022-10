Ascolti Tv 18 ottobre 2022, Gruber e Floris a gonfie vele. Il Collegio perde 2 punti e mezzo di share rispetto alla prima 2021

Ascolti del 18 ottobre 2022 in Prima Serata su Rai1 la fiction francese Morgane Detective Geniale 2 conquista una media di 2.793.000 spettatori pari al 16% (primo episodio: 3.083.000 – 15.5%, secondo: 2.526.000 – 16.5%). Su Canale 5 in prima tv free Il Divin Codino dedicato a Roberto Baggio 2.033.000 (11,5%). Su Italia 1 Le Iene 1.422.000 (10,6%). Per quanto riguarda i talk Floris stravince sulla Berlinguer, protagonista di un dibattito tutto schierato con ospiti dell’opposizione. Su La7 diMartedì 1.501.000 e 8,8% (Di Martedì Più: 501.000 – 7.8%). Su Rai3 CartaBianca 981.000 (5,9%). Su Rete4 Fuori dal Coro 942.000 (6,5%). Su Rai2 – dalle 21.41 alle 0.04 – la prima puntata de Il Collegio 7, con Nino Frassica voce narrante al posto di Giancarlo Magalli 980.000 (5,9%), perde terreno nel confronto con l'esordio di un anno fa (1.719.000 e 8,5%). Su Tv8 Pechino Express 603.000 (3,4%). Sul Nove Non Stop 465.000 (2,5%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.548.000 (21,7%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.439.000 (16,4%). Su Italia1 NCIS New Orleans 1.079.000 (5,2%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.413.000 (6,9%), Un Posto al Sole 1.510.000 (7,2%). Su La7 Otto e Mezzo 1.927.000 (9,2%). Su Rete4 Stasera Italia 1.114.000 (5,4%) e 1.068.000 (5,1%). Su Rai2 Tg2 Post 819.000 (3,9%). Su Tv8 100% Italia 497.000 (2,4%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics 551.000 (2,6%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 4.272.000 (25,7%). Su Canale 5 Caduta Libera 2.885.000 (18%). Su Italia1 l’incontro di Coppa Italia Genoa-Spal 538.000 (4,1%). Su Rai3 le edizioni dei Tgr 2.471.000 (13,9%). I tiggì delle 20: Tg1 5.151.000 (26,4%), Tg5 3.979.000 (20,2%), Tg La7 1.481.000 (7,5%).

Nel daytime del pomeriggio su Rai1 Oggi è un Altro Giorno 1.713.000 (17,9%), Il Paradiso delle Signore 1.801.000 (23,3%), Vita in Diretta 1.906.000 e 21,5% (presentazione: 1.472.000 – 19.7%). Su Canale 5 Uomini e Donne 2.411.000 (25,2%), Amici 1.450.000 (18,8%), Grande Fratello Vip 1.315.000 (17,3%), Pomeriggio Cinque 1.459.000 e 16,4% (Presentazione: 1.163.000 – 14.9%).

In Seconda Serata su Rai1 Porta a Porta 630.000 (10,3%). Su Canale 5 X Style 392.000 (4,4%). Su Rai2 Stasera c’è Cattelan 266.000 e 4,3% (Ancora 5 Minuti: 214.000 – 5,2%). Generazione Z 179.000 (5,9%). Su Rai 3 Tg3 Linea Notte 390.000 (6,4%).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Ottobre 2022, 13:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA