Il Cantante Mascherato, Baby Alieno torna e batte la Pecorella: è Alessandra Mussolini

A “Il Cantante Mascherato” il Baby Alieno ritorna in gara dopo il misterioso addio da parte dei Ricchi e Poveri ed elimina la Pecorella, costringendola a svelare la sua identità segreta: quella di Alessandra Mussolini.

IL CANTENTE MASCHERATO E IL BABY ALIENO

Nella prima puntata de “Il Cantante Mascherato” Milly Carlucci ha dovuto rivelare anzitempo l’identità degli artisti che si nascondevano dietro il travestimento del Baby Alieno, i Ricchi e Poveri, che hanno avuto delle difficoltà a respirare durante l’esibizione e per questo sono stati obbligati al ritiro. La conduttrice aveva promesso che la maschera, molto amata soprattutto dai bambini, sarebbe tornata con un nuovo vip al suo interno, e così è stato.

IL CANTANTE MASCHERATO: LA PECORELLA E' ALESSANDRA MUSSOLINI

In apertura del secondo appuntamento infatti Baby Alieno è tornato sul palco e ha battuto allo spareggio l'avversario, la Pecorella. La Pecorella è stata costretta quindi a rivelare la sua vera identità, cioè quella di Alessandra Mussolini, fino a poco tempo fa impegnata a “Ballando con le stelle”. Un artista non facile da scoprire, tanto che in giuria c’era riuscito solo l’attento Flavio Insinna.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Febbraio 2021, 23:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA