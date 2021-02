Il Cantante Mascherato, giallo sull'abbandono del Baby Alieno: «Ricchi e Poveri previsti per una solo puntata»

Scoppia il giallo a “Il Cantante Mascherato” sui problemi che hanno spinto i Ricchi e Poveri ad abbandonare il talent e svelare l’identità del Baby Alieno. Nella prima puntata della seconda stagione de “Il Cantante Mascherato” i Ricchi e Poveri hanno avuto delle gravi difficoltà durante le loro esibizioni nei panni del Baby Alieno e Milly Carlucci, durante i titoli di coda, si è vista costretta svelare la loro identità anzitempo. Dietro il loro ritiro però potrebbe esserci delle questioni di natura contrattuale...

Leggi anche > World Nutella Day, com’è fatta la crema più famosa al mondo?

IL CANTENTE MASCHERATO: I RICCHI E POVERI E IL BABY ALIENO

L’abbandono dei “Ricchi e poveri” da “Il Cantante Mascherato” è stata giustificato con la difficoltà da parte del gruppo a respirare sotto il pesante travestimento, ma la ragione potrebbe essere ben diversa. Secondo quanto riporta infatti il settimanale “Oggi” nella rubrica “Ah, saperlo” di Alberto Dandolo, la partecipazione dei “Ricchi e poveri” allo show di Milly Carlucci sarebbe stata prevista per una sola puntata: “Un modo – si legge su settimanale - per lanciare lo show del venerdì, prima dello sbarco al sabato sera di Rai1 per uno speciale evento condotto da Carlo Conti? Ah saperlo…”.

IL CANTANTE MASCHERATO, MILLY CARLUCCI: "BABY ALIENO TORNERÀ"

Intanto la seconda edizione de “Il Cantante Mascherato” prosegue e il “Baby Alieno”, nonostante l’abbandono dei “Ricchi e poveri” tornerà di nuovo in gioco. Il personaggio infatti non è stato eliminato e Milly Carlucci ha già assicurato il suo rientro con un nuovo interprete che affronterà in apertura di puntata il suo avversario, la Pecorella: “L’idea di rimettere in gioco Baby Alieno – ha spiegato Milly in un’intervista a “Super Guida Tv” - nasce dal fatto che non ha potuto giocare veramente. In questo modo gli diamo una seconda possibilità. Baby Alieno è una maschera che è stata molto amata dai bambini”.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Febbraio 2021, 15:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA