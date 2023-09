Giuseppe Brindisi dimagrito 10 chili con il digiuno intermittente: «Non faccio più attività fisica». Come ci è riuscito

di Redazione web

Giuseppe Brindisi, conduttore di Zona Bianca è apparso visibilmente dimagrito nelle ultime puntate del talk show di Rete 4 e in una recente intervista ha raccontato di aver perso oltre 10 chili con una dieta molto particolare, la stessa seguita da Flavio Briatore.

«Ho perso dieci chili. Mi sono reso conto che mi stavo appesantendo e ho pensato che potesse essere corretto provare a dimagrire per stare meglio, anche fisicamente», ha confessato Giuseppe Brindisi. Andiamo a scoprire qualcosa in più di questa dieta "miracolosa".

La dieta del digiuno a intermittenza

«Dietro questa scelta c’è molta vanità, per paradosso sto monitorando molto la mia alimentazione proprio ora che ho quasi interrotto l’attività fisica. Fino ad un anno fa correvo 4-5 volte a settimana, pensa che avevo addirittura pensato di partecipare alla maratona di New York. La dieta del digiuno a intermittenza funziona così: digiuno per sedici ore e mangio nelle altre otto. Ritardo il pranzo, non mi pesa molto. Se la sera prima ho cenato alle 22, in genere rimangio alle 14», ha raccontato Giuseppe. E sul nuovo look sfoggiato nelle puntate di Zona Bianca? Nuovo taglio di capelli e barba curata non sono passati inosservati.

«Silvio Berlusconi non amava la barba»

Quando gli chiedono del nuovo look, scelto dopo aver provato una applicazione per il telefono che crea effetti con la figlia adolescente, Giuseppe Brindisi ride un po' perché ripensa ai momenti in cui al timone di Mediaset c'era Silvio Berlusconi: «Se ci fosse stato ancora il Cavaliere, mi avrebbe chiamato per rimbrottarmi.

