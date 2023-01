Adriano Celentano si infuria contro Zona Bianca: «Stron*ate!», cosa è successo

La rubrica social di Adriano Celentano, da tempo, era silente. «L'Insesistente» del Molleggiato taceva da mesi, ma qualcosa ha spinto il cantante a tornare a pubblicare sui social network. A scatenare la sua furia è stato il programma Zona Bianca, in onda su Rete 4, e in particolar modo il suo conduttore, Giuseppe Brindisi, preso di mira dalle sue parole.

Leggi anche > Adriano Celentano choc difende i no-vax e tuona contro «la dittatura dei talk show»

«Zona Bianca - ma un po' offuscata...»

Il Molleggiato, in uno sfogo pubblicato su Instagram, si scaglia contro la trasmissione e il suo conduttore in riferimento alla puntata dell’11 gennaio 2023, quando è andato in onda il litigioso confronto tra il virologo Matteo Bassetti e l’ex vice questore Nunzia Schilirò. «Zona Bianca - ma un po' offuscata...», inizia così la riflessione di Adriano Celentano. Ma, per capire meglio il suo sfogo sui social network, è bene riavvolgere il nastro e ripercorrere cosa è accaduto in puntata.

Il confronto tra Bassetti e Schilirò

I due protagonisti in puntata sono poli decisamente opposti per quanto riguarda le idee nei confronti del Covid. Bassetti è divenuto popolare durante la pandemia con i ripetuti inviti a sottoporsi al vaccino, mentre la Schilirò si è esposta più volte in senso contrario, con la sua ferma opposizione al Green Pass e alla vaccinazione. «I no vax tipo la Schilirò dovrebbero imparare a stare zitti», ha tuonato Bassetti in collegamento con lo studio per poi accusare chi è contro il vaccino di essere la causa della variante Omicron. La Schilirò ha negato i dati, quindi Bassetti è ripartito all’attacco: «Signora Schilirò, torni a fare il suo lavoro ed eviti di parlare di cose che non sa. Quando parla di varianti si sciacqui la bocca invece di dire scempiaggini, torni a fare il suo lavoro se qualcuno glielo farà fare». Un dibattito acceso che ha scatenato Adriano Celentano che in passato non ha nascosto di simpatizzare per le posizioni no vax.

L'attacco social

Lo spettacolo andato in onda a Zona Bianca non è piaciuto al Molleggiato, che su Instagram ha attaccato il programma. «Pensavo alle stron*ate che ci sono in giro per il mondo e subito mi sei venuto in mente tu, Brindisi. Non di rado mi capita di vedere la tua trasmissione, sempre interessante devo dire, anche se tu, nonostante l’atteggiamento simpatico, spesso e volentieri risulti sfacciatamente antidemocratico. Specie quando inviti la simpatica poliziotta Nunzia Schilirò. Dico questo perché vedo che lei ascolta tutti in religioso silenzio in attesa che tu le dia la parola. E quando finalmente gliela dai, non solo permetti agli altri che la massacrino in modo che non si capisca cosa dice, ma addirittura, come se non bastasse, la interrompi tu. E questo è grave per due motivi: primo perché lo spettatore a casa vuole sentire tutte le campane e non soltanto quelle che piacciono a te. Secondo perché la tua simpatia potrebbe perdere numerosi punti di share».

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Gennaio 2023, 17:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA