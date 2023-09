Stupro di Palermo, a "Zona Bianca" la lettera della vittima: «Rieducare gli stupratori? Impensabile. Vado avanti solo per mia mamma»

Questa sera su Rete 4 andrà in onda "Zona Bianca", il programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi. Nel corso della puntata verrà letto, in esclusica, il testo integrale della lettera scritta della ragazza vittima dello stupro di gruppo avvenuto a Palermo lo scorso 7 luglio.

Stupro Palermo, a "Zona Bianca" la lettera della vittima: «Rieducare gli stupratori? Impensabile. Vado avanti solo per mia mamma»

Il testo della lettera

«Ho sentito parlare di ‘rieducazione’ per gli stupratori. Ma come si fa a pensare di rieducare una persona e lasciarla nuovamente in giro dopo che ha rovinato una ragazza?». Sono queste alcune delle parole che la ragazza vittima dello stupro di gruppo avvenuto a Palermo lo scorso 7 luglio ha deciso di affidare, con una lettera, a “Zona Bianca”, il programma condotto da Giuseppe Brindisi in prima serata su Retequattro.

«Perché lasciarmi condizionare l’esistenza così tanto da persone che vogliono solo questo? Devo andare avanti, voglio farlo, controvoglia, ma devo riuscirci.

