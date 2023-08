Ascolti Tv 16 agosto 2023, Zona Bianca il talk dell'estate

Ascolti Tv mercoledì 16 agosto 2023, in prima serata su Rai1 Hello Again Un giorno per sempre ha conquistato una media di 1.375.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Canale5 Il professore e il pazzo 1.194.000 spettatori con share del 9.6%. Su Rai2 Delitti in Paradiso Un fantasma dal passato 1.160.000 (9.1%). Su Italia1 Freedom Summer 531.000 pari al 4.7%. Su Rai3 Nel secolo breve 570.000 (4.4%). Su Rete4 Zona Bianca 880.000 (8.5%). Su La7 Il Palio di Siena, in replica dalle 21:22 alle 22, 771.000 spettatori e il 5.5%. Mentre la diretta nel pomeriggio registra, dalle 16:43 alle 19:34, 652.000 spettatori pari al 7.7% e dalle 19:35 alle 19:50, 901.000 spettatori e il 7.7%. Su Tv8 Name that Tune Indovina la Canzone in replica 387.000 spettatori (3.6%). Sul Nove Il buono, il brutto, il cattivo 375.000 spettatori (3.8%).

In fascia Access prime Su Rai1 Techetechetè 2.297.000 spettatori con il 16.3%.

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 2.899.000 spettatori pari al 25.9%. Su Canale5, in replica, The Wall 1.487.000 spettatori (13.6%).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Agosto 2023, 12:14

