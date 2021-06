Giulia De Lellis conduce Love Island Italia: Le novità, il format, le coppie. Prodotto da Fremantle per Discovery Italia, lo show seguirà la vita di un gruppo di single che per quattro settimane soggiorneranno in una villa da sogno a Gran Canaria con la speranza di trovare l’anima gemella e aggiudicarsi, così, un premio in gettoni d’oro in un finale a sorpresa.

Giulia de Lellis conduce Love Island Italia

Oltre 16.000 iscrizioni ai casting, un fenomeno televisivo a livello mondiale e riadattato in più di 20 paesi. Sono solo alcune delle premesse per il debutto di “Love Island Italia” il dating reality interattivo condotto da Giulia De Lellis, che dal 7 giugno sbarca con un appuntamento quotidiano su discovery+. Prodotto da Fremantle per Discovery Italia, lo show seguirà la vita di un gruppo di single che per quattro settimane soggiorneranno in una villa da sogno a Gran Canaria con la speranza di trovare l’anima gemella e aggiudicarsi, così, un premio in gettoni d’oro in un finale a sorpresa.

LOVE ISLAND ITALIA - LA CONDUTTRICE

La conduttrice della prima edizione di Love Island Italia è Giulia De Lellis, popolare volto televisivo, fashion e beauty influencer con oltre 5 milioni di followers. Giulia seguirà i concorrenti nel programma durante la prima puntata e rientrerà in villa, a sorpresa, nei momenti salienti dello show, oltre a celebrare la coppia vincitrice nella serata finale.

«Dopo Love Island la tv italiana non potrà fare a meno di Giulia De Lellis - ha raccontatno in conferenza stampa Eugenio Bonacci, Chief Content Officer Fremantle - La seconda punta d'attacco del nostro format è Cosma, la terza è il casting. Abbiamo cercato di creare un cast che fosse davvero contemporaneo il più giovane ha 21 anni il più "anziano" 28, il più a Nord è di Udine, il più a sud è di Partinico. Fanno tutti lavori diversi, con eseprienze diverse che nella vita fanno altro. Abbiamo ragzzi bellissimi dal punto di vista della personalità. Si incontreranno per la prima volta lunedì quando 5 ragazzi e 5 ragazze formeranno le prome coppie. La finale il 4 luglio. Sarà il publico nell'ultima puntata a decidere la coppia vincente. Ci saremo 24 ore su 24 , 7 giorni su 7 ma abbiamo fatto un patto con i nostri concorrenti che è quello del massimo rispetto»

Laura Carafoli, SVP Chief Content Officer Discovery Italia: «Era un formato che da tanto tempo Marco Tombolini (Chief Strategy Officer Fremantle ndr.) spingeva. In inghilterra ha fermato il paese non si è mai vista una capacità di influenza così potente è stato definito un reality shakesperiano : drama - humor- chatting. Questo formato simula la vacanza e gli amori estivi. Ci sono stati 16mila iscritti ai casting. Più passano gli anni e più i programmi di dating sono credibili, ci si può innamorare ovunque, non servono le regole stabilite. Le piattaforme di incontri sono unmezzo super rispettato e rispaettabile. Questo formato ha ancora più forza, perchè non c'è un incontro al buio, i ragazzi si scelgono loro. Il tono resta un tono leggero, essendo su discovery permettiamo un'esperienza diversa al nostro abbonato, ci consente di avere come equando vogliamo contenuti extra. Non c'è una necessità di andare a calcare la mano si certi toni»

LOVE ISLAND ITALIA - IL MECCANISMO DEL PROGRAMMA

Lo scopo di Love Island Italia è uno: non rimanere single! I Lovers - così verranno chiamati i single - ragazzi e ragazze tutti tra i 19 e 30 anni, sotto l’occhio delle telecamere trascorreranno le loro giornate tra flirt romantici, attrazioni a volte corrisposte e a volte no, inevitabili gelosie, giochi di strategia, prove da superare ed eliminazioni. Ma in amore non è mai detta l’ultima parola. Infatti le coppie potranno cambiare durante tutta la durata dello show - il cosiddetto recoupling - e sarà il pubblico a decidere il loro destino tramite l’App Love Island Italia, dove si potranno votare le coppie preferite ma anche decidere nuovi ingressi a sorpresa - le Bombshells - e molte altre attività. La coppia che nella puntata finale incontrerà maggiormente il gradimento del pubblico vincerà il programma e il montepremi di 20.000 euro in gettoni d’oro. Ma soltanto alla fine si scoprirà se la relazione è frutto di una astuta strategia o del vero amore.

LOVE ISLAND ITALIA - L’APP

L’amore di Love Island Italia passa anche tramite l’APP ufficiale, disponibile su App Store e Google Play. Gli utenti saranno sempre aggiornati su tutto ciò che accade nella Villa dei Lovers, e potranno rivivere tutti i momenti più belli delle puntate, partecipare ai sondaggi e soprattutto influenzare le dinamiche che i single vivono nel romantico mondo di Love Island Italia! Nella sezione HOME sarà possibile rimanere costantemente informati grazie alle ultime news dalla Villa. Nella sezione LOVERS, si potranno conoscere meglio i single, consultare le loro schede e ricevere aggiornamenti sul loro percorso all’interno di Love Island Italia. Nella sezione PLAY, verranno condivise con gli utenti tutte le avventure dei Lovers e i momenti più importanti e più emozionanti di ogni puntata. La sezione VOTA, infine, è la parte dove gli utenti saranno i veri protagonisti. Da qui potranno supportare i loro Lovers preferiti e scegliere di eliminare chi convincerà di meno durante il programma. Si può votare solo durante la nuova puntata in streaming su discovery+. Il pubblico, quindi, diventa un vero e proprio autore del programma muovendo i fili delle storie che si intrecceranno nella villa.

LOVE ISLAND ITALIA - COSMA, LA VOCE NARRANTE

L’irriverente voce di Cosma, il creator famoso per i suoi divertenti doppiaggi, diventati dei veri e propri tormentoni sul web, racconterà le giornate dei single in villa, spiegando e commentando con tono ironico le puntate e dando voce ai pensieri degli spettatori in modo spiritoso. La voce fuori campo di Cosma aleggerà come una presenza onnisciente, stimolando il pubblico a partecipare ai sondaggi e svelando in anticipo, ma all’insaputa dei Lovers, momenti decisivi come le “rivoluzioni romantiche”, spesso effetto delle decisioni che gli spettatori prenderanno tramite l’App.

LOVE ISLAND ITALIA - LA COLONNA SONORA

La colonna sonora di Love Island Italia, “IN UN’ORA”, è firmata da Shade, l’hit maker con all’attivo 11 dischi di platino e 3 dischi d’oro. Il brano, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 1° giugno per Warner Music Italia, è una hit dalle sonorità fresche, che mette in luce ancora una volta la capacità dell’artista di spaziare tra generi differenti, dal rap al pop. Il video, scritto dallo stesso Shade insieme a Cristofer Stuppiello e Matteo Grandi, per la regia di Federico Santaiti, sarà disponibile dal 4 giugno e riporta all’immaginario cinematografico proprio dei videoclip dell’artista, in un mondo in cui l’atmosfera della sitcom anni ‘50 si unisce ai colori di leggendarie avventure dei pirati. Il video vede come protagonista femminile Giulia Salemi.

