Gigi Marzullo in via Teulada con la mascherina uguale alla camicia che indossa in tv FOTO DI RINO BARILLARI

di Valerio Salviani

Trovarsi davanti a Gigi Marzullo e fargli una domanda. I ruoli che si invertono, come in un sogno di quelli raccontati nel suo "Sottovoce". L'intervistatore, tra i più famosi d'Italia, è stato "beccato" a via Teulada dal "re dei paparazzi" Rino Barillari. In attesa di un amico e pronto a salire nel suo studio in Rai, Marzullo non si è negato a chi gli ha chiesto una foto.

Qualche fan si è avvicinato timidamente, frenato dalla mascherina che gli copriva il volto. «Ma è proprio lui?». A "tradirlo", l'immancabile fantasia a strisce che colora il dispositivo di protezione, perfettamente uguale alle camicie che usa in trasmissione. «Perché proteggersi è sempre importante», risponde Gigi, a chi gli chiede come mai usa ancora la mascherina, nonostante il Covid sembri ormai solo un brutto ricordo. Sorridente e gentile come sempre, si è prestato a qualche scatto e ha risposto alle domande dei curiosi. Da 35 anni è uno dei volti più amati in Rai. Partito da Avellino, sua terra d'origine, vive stabilmente a Roma insieme alla moglie Antonella De Iuliis.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Gennaio 2023, 17:45

