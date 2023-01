Re Carlo ha sfrattato Andrea da Buckingham Palace: «Cacciato insieme ai peluche, colpa del solito vizio»

Re Carlo ha detto basta. A Buckingham Palace non c'è più posto per Andrea. Il sovrano ha sfrattato il fratello dal palazzo reale. Il motivo, sarebbe il continuo via vai di modelle, vecchio vizietto del duca di York, riporta il Times di Londra. Un modo di fare che il re non può più tollerare. Insieme a lui, sono stati sfrattati anche i 72 peluche tanto cari al principe.

Il trasferimento a St. James's Palace

Quella di Carlo non sarebbe una scelta temporanea. Il re avrebbe deciso di togliersi dai piedi definitivamente "il problema", evitando il rischio di nuovi scandali dentro casa. E per evitare di scatenare i tablodi, ha ricollocato il duca di York a St. James's Palace, altra residenza reale. Andrea inoltre ha mantenuto la sua villa di 31 stanze al Royal Lodge di Windsor. «L'appartamento di uno scapolo a St. James's Palace non ha lo stesso fascino», ha fatto notare un insider al The Sun.

