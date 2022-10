Gf vip, stop al doppio appuntamento? Ecco quando andrà in onda e perchè

Addio doppio appuntamento per il Gf vip? Sembrerebbe di sì. A lanciare l'indiscrezione è stata Novella 2000 sostenendo la situazione a breve potrebbe cambiare. Scoop, però, non confermato. Almeno per il momento. Per diverse settimane, il reality dovrebbe andare in onda solo nel prime time del lunedì.

Una decisione che non dipende dagli ultimi dati degli ascolti TV. Infatti, la puntata di lunedì 17 ottobre 2022 ha vinto la serata col 20.80% di share e la presenza di 2.652.000 di telespettatori.

Le motivazioni

La sospensione del doppio appuntamento del reality sembra dipendere dal campionato mondiale di calcio 2022. E la riduzione settimanale partirebbe dal 10 novembre 2022. Dalla settimana successiva a questa data, la trasmissione di Canale 5 dovrebbe prendere solo lo spazio del prime time di lunedì.

La durata dello stop

I Mondiali di Calcio 2022 verranno trasmessi su Rai 1 e, sebbene l’Italia non sia tra le squadre che si contenderanno la Coppa del mondo, la decisione del programma resterebbe tale. La competizione calcistica FIFA Qatar 2022 tanto attesa terminerà il prossimo 18 dicembre. Potrebbe, quindi, ripristinarsi il doppio appuntamento del GF vip 7 dopo questa data.

