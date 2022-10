Miriam Leone al Festival del cinema di Roma: il suo look conquista tutti

Bellissima in total yellow. Miriam Leone è splendente sul red carpet del Festival del cinema di Roma. L'attrice ha partecipato all'anteprima del suo film “War-La Guerra desiderata” e non è passato inosservato il suo look. «Saluto al sole» è la didascalia che Miriam sceglie per descrivere le foto su Instagram dove si mostra nel suo abito lungo e giallo canarino, griffato Fendi. Un raggio di sole tra le star della passerella del cinema.

L’attrice, a sorpresa, si è presentata sul tappeto rosso con il marito Paolo e, tra scatti e paparazzi si mostra sorridente e felice. Applausi per l'anteprima del suo film, presentato alla kermesse, giunta alla sua 17esima edizione e che animerà la Capitale fono al 23 ottobre, con un fitto programma di eventi.

La kermesse di Roma

La giornata di lunedì 17 ottobre, ha visto sfilare sul red carpet molti degli ospiti più attesi. Si è svolta infatti la presentazione del film con Emma Marrone protagonista: la cantante e attrice ha partecipato prima al photocall e alla conferenza stampa con un grintoso total look Gucci in pelle, per poi entrare nell'Auditorium Concioliazione indossando un abito da sera nero con dettagli argento. Ma c'è stata anche la presentazione di War – La guerra desiderata, in presenza del cast al completo: Edoardo Leo, Giuseppe Battiston, Lorena Cesarini, Carlotta Natoli e Miriam Leone. L'attrice ha incantato tutti con la sua eleganza.

