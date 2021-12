Gf Vip, Giucas Casella contro Biagio D'Anelli: «La storia con Miriana è una bruttissima sceneggiatura»

Dopo l'eliminazione di Biagio D'Anelli dal Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan non riesce a darsi pace per il loro amore interrotto e si confida con Giucas Casella per cercare consiglio. Tra i tanti che provano a tranquillizzarla e la invitano a godersi l'esperienza nel reality, il prestigiatore è il più disincantato di tutti e riserva parole molto dure all'ex gieffino.

Le parole di Giucas Casella contro Biagio D'Anelli

«Lui è entrato qua e, come una farfalla, si è girato tutte quelle che erano disponibili, finché non ha visto che non c’era trippa per gatti», dichiara Giucas Casella all'amica Miriana Trevisan, cercando di aprirle gli occhi sulle reali intenzioni dell'opinionista. «Provo un inizio di amore, ce lo siamo detti ieri» incalza la showgirl, riepilogando a Giucas come sono andate le cose tra lei e Biagio e come – giorno dopo giorno – i due hanno capito di provare dei sentimenti l’uno per l’altra: «Abbiamo parlato di amore». «Io la penso diversamente, mi dispiace dirtelo – ribatte l'illusionista – È un bravo ragazzo, ma aspetta e vedi».

Non è la prima volta che Giucas Casella esprime perplessità su Biagio D'Anelli. Già a Eva Grimaldi aveva definito il suo comportamento «tutta una sceneggiatura sbagliatissima». «Lui voleva cercare di far capire ad ognuno di noi di essere un bravo ragazzo, ma non è così che si fa», critica il paragnosta, che nei suoi discorsi non risparmia neanche Miriana, convinto che la sua ricerca di una relazione abbia offuscato la sua lucidità: «Basta che uno le dica ‘che carina che sei’ e lei ci casca».

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Dicembre 2021, 17:09

