Gf Vip, tra Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli è finita. Ecco il motivo

Appena incominciata, eppure già finita la storia d'amore tra Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli. Colpa dell'eliminazione di ieri sera del concorrente, che con il 20% dei voti ha dovuto abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip proprio nello spareggio contro la showgirl.

Il verdetto del pubblico è stato inevitabile. Nonostante fra Miriana e Biagio il ghiaccio si fosse appena sciolto proprio nel weekend di Natale con baci appassionati e carezze, scambiati sulle note di alcuni brani anni '80, la coppia ha dovuto dirsi addio. Per la showgirl è la seconda storia che naufraga, dopo quella con Nicola Pisu.

Subito dopo il fatidico bacio con Biagio D'Anelli, Miriana Trevisan aveva dichiarato di sentirsi libera e serena. «Tu mi hai portato libertà e allegria, una spinta in più – aveva confidato all'opinionista –. Sono felice che ci stiamo vivendo il momento e che finalmente dici che mi sto esponendo. Sono contentissima che abbiamo superato le incomprensioni». Dal canto suo Biagio D'Anelli le aveva risposto: «Ieri ho analizzato tante cose e ho avuto la certezza da parte tua. Ho chiuso dei viaggi mentali che avevo in testa e adesso sto benissimo. Adesso ho la conferma che voglio vederti fuori».

La reazione di Miriana Trevisan

La reazione di Miriana all'eliminazione di Biagio D'Anelli è stata sconsolata. La concorrente è corsa da Katia Ricciarelli alla quale ha confidato: «Mi ha detto ‘ti amo'». «È una parolona», ha risposto la soprano, incoraggiandola a essere felice della preferenza accordatale dal pubblico. La Trevisan, annuendo, ha aggiunto che prova lo stesso sentimento per l'ex gieffino: «E anche io».

La disapprovazione del figlio di Miriana Trevisan

Se con Nicola Pisu Miriana aveva cercato di controllarsi, con Biagio D'Anelli la showgirl aveva deciso di lasciarsi andare di più, scatenando la gelosia di Nicola Settembre, il figlio dodicenne di Miriana Trevisan e del cantante Pago. «Nicola è molto legato a Miriana – aveva spiegato il cantautore a Nuovo, giustificando il comportamento del ragazzino, che aveva disapprovato il nuovo flirt della madre –. Quindi non vuole che alcun uomo si avvicini a lei. È un bambino innamorato della mamma ed è giusto così. È geloso da un punto di vista affettivo, come se si sentisse il suo fidanzatino». Pago aveva poi mosso un rimprovero all'ex compagna: «Hai troppi uomini al Gf Vip: pensa a nostro figlio che ti vede in tv…». Chissà se Miriana seguirà il consiglio o si getterà tra le baccia di un nuovo uomo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Dicembre 2021, 14:46

