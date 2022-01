GF Vip, Delia disperata: «E' una tortura, basta, sono al limite», Alex la rimprovera: «Sei ridicola». Mentre Soleil scrive lettere d'amore per Belli, la moglie vuole chiudere il suo matrimonio e sentirsi libera di poter giocare nella casa.

Durante la settimana Delia, complice qualche bicchiere di vino in più, si è lasciata andare alle lusinghe dei nuovi arrivati e allo stesso tempo sembra aver preso sempre più coscenza della fine del suo rapporto con Alex Belli, tanto da togliere la fede nuziale e regalarla a Barù.

«Ho un umore altalenante per nascondere il mio dolore e la sofferenza - ha spiegato Delia in diretta durante la puntata di lunedì sera - voglio far conoscere anche la mia parte esuberante, chi lo vuole accettare lo accetta». Katia: «Per me non è amore libero, è sesso libero».

«Delia - spiega Signorini - ci sta raccontando la sua esperienza che stravolge l'immagine a cui siamo abituati, è normale essere perplessi, ma parlare anche di questo è necessario, è una realtà condivisa da tanta gente». «Sono stanca dei giochi psicologici che fa Alex - sottolinea la Duran . io voglio sentirmi libera, sono arrivata a limite e di prendere una decisione definitiva. Stando qui sono cambiata, sono più forte. Sono lontana da Alex anche nella testa».

Delia vuole chiudere la sua storia con Alex: «E' una tortura, basta. Non è una questione di condividere, è la presa in giro che stai facendo», «Sei tu che sei completamente ridicola - urla Alex dallo studio - Ti invito, sei davanti a milioni di telespettatori, stai attenta ai gesti che fai, devi avere una tua linea. Il gesto che hai fatto ha ferito me, mamma».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Gennaio 2022, 23:28

