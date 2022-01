GF Vip, Soleil scrive una lettera d'amore per Alex: «Io esco di scena se è quello che vuoi». Mentre durante la diretta di lunedì sera Delia è una furia e sembra essere pronta a lasciare il marito, la bionda influencer scrive versi malinconici per il suo amore artistico.

Quasi due settimane fa Solei ha fatto arrivare ad Alex una lettera piena di belle parole dal contenuto misterioso. Durante la puntata di Lunedì sera, Alfonso Signorini ha mandato in onda la clip in cui, con un montaggio degno delle migliori soap, c'è una Soleil sconsolata e innamorata che chiede al suo amore di prendere una decisione.

«Ci siamo conosciuti, aperti, abbiamo giocato come bambini - scive nella lettera Soleil - ci siamo persi in quella dannata parola amore che per noi aveva un significato immenso. Ho seguito il mio bisogno di proteggerti quando mi hai detto che eri innamorato dime, quel ti amo tanto citato sotto le coperte l'ho interpretato nel modo più shakesperiano. Quando ho capito di aver messo in crisi il tuo rapporto mi sono sentita mortificata, ho sempre voluto la tua felicità. E' il momento di chiudere il sipario, da parte mia avrai il pieno sostegno, ti chiedo di prendere una posizione. Se vuoi recuperare il tuo rapporto vieni qui e porta via ta moglie, Io esco di scena ma ricorda che la vita raramente dà seconde possibilità».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Gennaio 2022, 23:11

