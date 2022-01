GF Vip, diretta 31 gennaio: questa sera l'elezione del primo finalista. Gianmaria abbandona

GF Vip, diretta 31 gennaio: questa sera eletto il primo finalista. Gianmaria abbandona. Con i due nuovi ingressi la casa si è rianimata, ma la finale si avvicina e gli animi sono sempre caldi. Non mancherà, come sempre, lo spazio dedicato al triangolo Belli, Delia e Soleil. La cronaca minuto per minuto su Leggo.it.

Momento importante questa sera per i “vipponi” al televoto che eleggerà il primo candidato alla finale di questa edizione. A decretarlo sarà il pubblico scegliendo tra tre protagonisti indiscussi del Grande Fratello Vip: Delia Duran, Giucas Casella e Soleil Sorge.

Da giorni, Gianmaria Antinolfi sta prendendo in considerazione l’ipotesi di abbandonare la Casa per motivi di lavoro. Stasera comunicherà la sua decisione definitiva agli altri concorrenti e al pubblico a casa.

Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan di nuovo insieme. L’ex concorrente di Grande Fratello Vip sarà protagonista di una emozionante sorpresa proprio all’amata Miriana. La showgirl spera di incontrarlo da settimane.

Delia Duran ha deciso di togliersi l’anello simbolo dell’amore con Alex Belli. La donna però è ancora tormentata da tanti dubbi in merito all’epilogo che avrà la sua storia d’amore.

