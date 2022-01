GF Vip, Caldonazzo contro Giucas «falso», lui perde la testa: «Non ti permettere». Signorini si preoccupa

GF Vip, Nathaly accusa Giucas di essere falso, lui reagisce urlando e piangendo: «Non ti permettere». Signorini preoccupato. Una reazione davvero spropositata ai danni della showgirl che aveva solo commentato la clip post nomination.

Leggi anche > GF Vip, Sonia Bruganelli choc su Paolo Bonolis: «Mio marito è stato con un uomo»

Giucas Casella nelle ultime nomination ha fatto sempre il nome di Nathaly Caldonazzo dando una motivazione banalotta «Non mi fa i massaggi». Cosa che all'ex star del bagaglino non è mai andata giù. Durante la diretta di venerdì sera del Grande Fratello Vip, Signorini mostra ai vipponi una clip.

Al termine della clip in cui viene mostrato che dietro la bonarietà di Giucas Casella c'è una precisa strategia, Nathaly, sempre tagliente e puntuale sottolinea che Giucas è una persona falsa. Casella che inizialmente è docile si scalda e diventa aggressivo.

Alzandosi in piedi inzia a urlare contro Nathaly : «Sei tu la falsa. Non sopporto le bugie e non mi puoi dire che sono falso, io ho rispetto per le donne. Ti ho votato perchè non potevo votare i miei compagni». Giucas si agita pesantemente e corre in stanza in lacrime scusandosi con il pubblico. Signorini prova a calmarlo «La salute è importante, ritrova il tuo bel sorriso. Hai dimostrato anche di essere fumantino, però la mia raccomandazione da amico è non prendertela».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Gennaio 2022, 23:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA