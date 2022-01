Il GF Vip si ferma per Sanremo, Signorini: «Torniamo lunedì». Cambia anche il doppio appuntamento

Il GF Vip si ferma per Sanremo, l'annuncio in diretta di Signorini: «Torniamo lunedì». Cambia anche il doppio appuntamento. Come per le passate edizioni, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy, si ferma per non scontrarsi con il Festival.

Questa settimana dunque non ci sarà più la puntata di venerdì del Grande Fratello Vip, lasciando campo libero al Festival di Sanremo 2022, ma si torna direttamente lunedì 7 febbraio. Ma i cambiamenti non dovrebbero terminare qui.

Stando al palinesto promosso da Publitalia per l'acquisto degli ingombri pubblicitari, il GF Vip dovrebbe mantenere il doppio appuntamento e spostarsi dal venerdì al giovedì. In realtà questo spostamento era già previsto e sarebbe dovuto avvenire dopo le vacanze di Natale.

Al momento non ci sono conferme, e per il momento il doppio appuntamento dovrebbe restare al venerdì.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Gennaio 2022, 22:03

