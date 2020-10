Gerry Scotti a Verissimo : «Rudy Zerbi? Ho scoperto una cosa della sua vita. Abbiamo pianto insieme». Silvia Toffanin incredula. Oggi, i due giudici di Tu si que vales sono stati ospiti nel salotto della conduttrice di Canale 5 e hanno parlato della loro profonda amicizia nata grazie a Maria De Filippi. Poi, il conduttore del Milionario ha rivelato un fatto inedito del loro rapporto.

«Ho conosciuto prima di lui suo padre Davide Mengacci - spiega il conduttore -. Anni fa, ho avuto l'onore di lavorare con Davide. Poi molto temtpo dopo ho conosciuto Rudy Zerbi senza sapere che fossero padre e figlio. Quando poi Rudy ha scoperto di essere suo figlio, io sono rimasto senza parole. Siamo molto amici e spesso abbiamo pianto insieme» ha detto Gerry Scotti

Continua Rudy Zerbi: «È vero, ha conosciuto mio padre prima di me, è incredibile. Io e Gerry abbiamo un rapporto profondo. L'ultima volta che abbiamo pianto insieme è stato in camerino, quando mi ha detto che stava per diventare nonno. Quando siamo a Roma per Tu si que vales, condividiamo anche la stessa casa».

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Ottobre 2020, 22:09

