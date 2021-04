George Clooney torna in E.R. Medici in prima linea: il motivo della reunion è speciale

George Clooney torna a vestire i panni del dottor Doug Ross in 'ER - Medici in prima linea', il ruolo che lo ha reso famoso in tutto il mondo a partire dal 1994. La reunion del cast avverrà in occasione di uno speciale episodio realizzato per la Giornata della Terra. Lo riporta il sito specializzato Nme. Lo speciale mira a sensibilizzare Waterkeeper Alliance, un'organizzazione che aiuta a garantire che le comunità di tutto il mondo abbiano accesso all'acqua dolce.

Nel cast ci sarà anche Gloria Reuben, che ha interpretato il medico Jeanie Boulet nel fortunatissimo serial: Reuben è anche presidente dell'associazione benefica Waterkeeper Alliance. Parlando dell'episodio della reunion, Reuben ha detto: «Sono assolutamente entusiasta di riunirmi con la mia famiglia di pronto soccorso per una causa che mi sta così a cuore».

Fra gli altri membri del cast presenti nello speciale espisodio anche Julianna Margulies - che interpretava l'infermiera Carol Hathaway, innamorata del dottor Ross - e Noah Wyle, che interpretava John Carter. Anche Laura Innes, Anthony Edwards, Alex Kingston e Goran Visnjic torneranno per la tanto attesa reunion.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Aprile 2021, 23:53

