Can Yaman e Diletta Leotta, storia d'amore al capolinea: ecco le prove

La storia d'amore tra Can Yaman e Diletta Leotta sarebbe finita. Ai fan non sono sfuggiti diversi indizi che darebbero la relazione al capolinea, mentre cresce la preoccupazione per la scomparsa dell'account social dell'attore turco. I due hanno fatto sognare i followers e fatto pensare a un possibile matrimonio lampo. Negli ultimi giorni sono aumentati gli indizi su una possibile rottura.

Can Yaman e Diletta Leotta si sono lasciati?

In molti hanno nutrito forti dubbi sull'autenticità della relazione quando è scoppiato il gossip. Ben presto la coppia ha monopolizzato l'attenzione mediatica. Da un po' non compaiono insieme e ai follower di Diletta non è sfuggita una frase della conduttrice televisiva questa mattina a Radio 105: «Mi sento un po' giù». Leotta è stata inoltre fotografata senza anello al dito.

Fa pensare infine il presunto ritorno in Turchia di Can Yaman e l'assenza del like dell'attore all'ultimo post della conduttrice di Dazn. Intanto, i fan continuano a setacciare la rete alla ricerca di nuove prove della separazione.

