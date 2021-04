Meghan Markle, Harry in quarantena ha parlato con William al telefono: il gesto di Kate Middleton

Il principe Harry è arrivato a Londra senza Meghan Markle per assistere ai funerali di suo nonno, il principe Filippo. Secondo una fonte interpellata dal Daily Mail avrebbe parlato con il fratello William durante la quarantena. I due starebbero riallacciando i rapporti dopo la celebre intervista rilasciata a Oprah Winfrey e fondamentale sarebbe stato il contributo di Kate Middleton, una sorta di "sorella maggiore" per il secondogenito di Carlo e Diana. Harry ha abbandonato la Famiglia Reale da mesi.

Harry ha lasciato la moglie incinta negli Stati Uniti per assistere alle esequie del principe Filippo morto una settimana fa a 99 anni. Ha dovuto osservare 5 giorni di quarantena per sicurezza dopo aver affrontato il viaggio. Sembra, tuttavia, che abbia parlato con il fratello. Tra i due i rapporti non sono più idilliaci e la situazione è peggiorata dopo la Megxit e le accuse di razzismo mosse alla Famiglia Reale durante l'intervista a Oprah Winfrey. Per la prima volta i due fratelli si rivedranno dopo tanto tempo.

William è a Londra, a Kensington Palace, mentre Harry si trova a Windsor, al Frogmore Cottage, la residenza sua e di Meghan Markle ristrutturata con i soldi dei contribuenti prima della Megxit. La cognata Kate Middleton ha sempre avuto un ruolo importante nel mettere pace tra i due fratelli. Per Harry Kate è una di famiglia e lo ha sempre confortato nei momenti difficili, almeno fino a quando non è subentrata Meghan Markle.

