«Diamo la linea al meteo», ma il giornalista inizia a parlare di altro: l'incredibile gaffe al tg regionale VIDEO

Gaffe in diretta a TGR Buongiorno Italia. Nel corso della rassegna stampa del programma il giornalista Filippo Bernandi lancia il collegamento al collega, Luca Ciceroni, per le previsioni del tempo. Purtroppo però l'inviato non deve aver avuto l'audio e, incurante di essere in diretta, ha continuato a parlare con il suo interlocutore di fatti privati.

Leggi anche > X Factor, Beatrice Quinta punge Rkomi: «Vorrei essere seguita come artista, non perché mi vuole sc***are»

Leggi anche > Mattino Cinque, incendio dietro le quinte poco prima della messa in onda: a rischio il programma

Subito dopo il lancio si sente Ciceroni dire: «Allo stesso tempo lei mi ha mandato un messaggio, ma io l'ho letto solo domenica, da mercoledì, e diceva "Luca ma Alexa è impazzita mi mette musica inglese». Capendo che il collegamento non era andato a buon fine in studio viene subito interrotto e Bernardi riprende in mano la situazione cercando di andare avanti.

«Luca Ciceroni evidentemente non ci sentiva. Vediamo se riusciamo a recuperare il collegamento». Poi il giornalista prosegue la rassegna stampa ma la gaffe era ormai fatta e il web, su questo poco clemente ha prontamente immortalato e diffuso lo scivolone.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Dicembre 2022, 13:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA