L'Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 12 all'18 dicembre: i segni favoriti dalle stelle

L'oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 12 all'18 dicembre. L'astrologo, volto noto della televisione, condivide le indicazioni degli astri e fornisce consigli su come affrontare la settimana. Un modo per interrogare le stelle su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni fortuna ecc. Ecco le previsioni segno per segno.



ARIETE. Dovreste cercare di lasciarvi andare in amore. Tra sabato e domenica le cose potrebbero complicarsi visto che non siete molto disponibili in questo momento, soprattutto con chi non si è comportato bene con voi. Per quanto riguarda il lavoro, dal 20 tutto tornerà attivo: dovete solo pazientare un po’.

TORO. Cercate di stare lontano dalle storie d'amore complicate. Ora potrebbe tornare nella vostra vita una persona speciale. I nuovi incontri nei prossimi giorni saranno favoriti sul lavoro: dovrete essere ottimisti e iniziare a pensare a bei progetti.

GEMELLI. Se una storia non procede come volete, forse è meglio troncare, siete stanchi di discutere. Da sabato però Venere torna nel segno. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle sono importanti e c’è chi vi apprezza sempre di più.

CANCRO. Cercate di non essere competitivi in amore e fare attenzione anche alla gelosia, soprattutto nelle storie nate da poco. Le proposte non mancheranno per quanto riguarda il lavoro, stanno per arrivare belle soddisfazioni.

LEONE. C’è chi vuole innamorarsi, chi stringere un bel rapporto di amicizia. E questo mese sarà decisivo. Se una persona non vi piace e non vi dà le attenzioni che meritate meglio lasciar perdere. Il 2023 sarà il vostro anno fortunato per quanto riguarda il lavoro.

VERGINE. Inizia una fase di recupero in amore dopo un novembre che è stato molto difficile. Ora cercate di non essere malinconici, ma di iniziare a lasciarvi andare. Per quanto riguarda il lavoro, presto arriveranno delle risposte e delle belle notizie.

BILANCIA. Fate attenzione alle discussioni in amore, sarà difficile portare avanti le storie perché siete in un periodo in cui state mettendo tutto in discussione. Non siate frettolosi sul lavoro, mantenete la calma e portate pazienza.

SCORPIONE. Venere è dalla vostra parte, quindi nel corso delle prossime giornate potrete lasciarvi andare in amore. Avete tante buone intenzioni per quanto riguarda il lavoro ed è arrivato il momento di iniziare a pensare ai cambiamenti.

SAGITTARIO. In amore avete finalmente imparato a lasciarvi andare, senza ansie e preoccupazioni. State vivendo con leggerezza una storia nata da poco e quelle di lunedì e martedì saranno giornate speciali. Incontri saranno favoriti, soprattutto a inizio settimana per quel che riguarda il lavoro.

CAPRICORNO. Venere è dalla vostra parrte e l'amore torna protagonista. Se siete single, dovete lasciarvi andare alle belle emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, nel prossimo anno arriveranno delle certezze, fate attenzione alle invidie.

ACQUARIO. Le storie che nascono ora potrebbero diventare importanti tra gennaio e febbraio. Lasciate andare il passato, le proposte stanno per arrivare. Per quanto riguarda il lavoro, sta iniziando una fase di recupero: bene le questioni economiche.

PESCI. Buono il cielo per quel che riguarda l'amore, ma lasciate andare il passato. Favoriti i nuovi incontri. Non mancano le opportunità sul lavoro, soprattutto con Saturno che sarà dalla vostra parte tra pochi mesi. Basta con le incertezze e le tensioni.

