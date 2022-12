Clarissa Burt confessa a Verissimo: «Mio padre stava per uccidere mia madre, io l'ho salvata»

Clarissa Burt, ospite di Verissimo, si è raccontata a Silvia Toffanin, svelando anche momenti difficili e delicati della sua vita privata e della sua giovinezza. L'attrice statunitense, nota per la relazione con Massimo Troisi, ha ripercorso il suo difficile passato nel libro Ridefinisci la tua autostima, dove ha posto l'attenzione sugli abusi subiti dal padre.

Leggi anche > Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è definitivamente addio?: «Si sono separati»

Leggi anche > Totti e Noemi Bocchi, brutta lite al ristorante: lei scoppia a piangere, c'entra un telefono

Il racconto choc

«Sono cresciuta a Philadelphia in una casa molto cattolica, molto irlandese e molto… violenta», ha spiegato senza giri di parole, «mio padre beveva parecchio. Vedevo lui sempre arrabbiato e la mamma sempre infelice: aveva 18 anni quando sono nata e ha sopportato per più di vent’anni questo matrimonio tossico. Che dolore vederla giovanissima, con tre figli, abusata da questo mostro». La relazione della madre ha influenzato molto anche la sua vita: «Non c’era solo la violenza fisica, ma anche quella verbale. Mamma era incinta e aspettava me e lui l’ha picchiata. Nel 1958 c’era pochi posti in cui le donne potevano rifugiarsi quando c’erano episodi di violenza e quindi mio nonno, a mia madre, ha detto che doveva restare con mio padre essendo rimasta incinta fuori dal matrimonio. Ad un certo punto decidiamo di scappare».

Spiega di essere stata lei a convincere la madre a fuggire, un giorno, approfittando della sua assenza Clarissa ha detto a sua mamma che l'uomo stava aspettando che partissw per l’università per ammazzarla: «lì abbiamo deciso di partire». Da quel momento, per 42 anni, ha chiuso ogni rapporto con il padre. Poi, al funerale del fratello i due si sono riavvicinati: «L'ho perdonato perché non sono una che porta rancore ma non l'ho salutato perché è una persona tossica».

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Dicembre 2022, 17:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA