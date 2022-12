Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è definitivamente addio?: «Si sono separati»

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono arrivati al capolinea. La coppia, che sembrava essere tornata insieme, sembra si sia nuovamente separata. I due sembravano essersi riavvicinati, erano stati visti insieme in diverse occasioni e lui frequentava sempre più spesso la casa di lei, in cui vive con le loro due bambine, ma sembra che la loro storia d'amore non avrà un lieto fine.

L'addio

Il settimanale Chi ha chiarito definitivamente i rapporti tra i due, spiegando che non sono più una coppia e vivono in case separate, come aveva anticipato Feltri, storico amico di Tomaso. Michelle e Trussardi hanno provato a ricreare la serenità familiare, soprattutto per il bene delle due figlie, ma pare che le cose proprio non siano andate e in modo molto sereno si sarebbero detti definitivamente addio.

Michelle dopo la prima separazione da Trussardi aveva avuto un flirt con un altro uomo, cosa che non sarebbe mai andata giù a Tomaso che invece, nonostante i gossip, ha smentito qualunque altra relazione. Mesi fa i due hanno iniziato a rivedersi in modo assiduo, ma sempre vivendo in case separate. Ora, come conferma il settimanale diretto da Alfonso Signorini, pare non ci sia più nulla da fare.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Dicembre 2022, 15:12

