Mattino Cinque, incendio dietro le quinte poco prima della messa in onda: a rischio il programma

Un incendio dietro le quinte a Mattino Cinque ha messo a rischio la messa in onda del programma. Nel backstage del programma di Federica Panicucci e Francesco Vecchi è scoppiato un incendio nato dal distributore automatico di bevante e snack proprio poco prima della diretta. Lo studio è stato evacuato ma i Vigili del fuoco hanno spento prontamente le fiamme permettendo che il programma iniziasse in tempo.

L'intervento dei Vigili del fuoco

Tutto si è svolto nella puntata di ieri come sempre, tanto che i telespettatori non hanno notato nulla, ma oggi Giuseppe Candela su Dagospia ha svelato quanto accaduto a Cologno Monzese. Nessun ritardo e nessun accenno dell'accaduto in diretta, i due conduttori hanno continuato con grande professionalità la trasmissione nonostante pochi minuti prima della messa in onda si era sfiorata la tragedia.

Dalla macchinetta degli snack sarebbero partite le prime fiamme, domate con prontezza dai Vigili del fuoco. Intanto il programma continua a registrare record di ascoti, lo stesso Vecchi si è detto molto soddisfatto dell'andamento del programma e ha più volte ringraziato il suo pubblico.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Dicembre 2022, 10:47

