Mentre Alfonso Signorini manteneva la suspense del verdetto sulla terza finalista durante la diretta di lunedì 20 marzo, il sito del Grande Fratello Vip ha pubblicato le percentuali di voto spoilerando di fatto il risultato finale: Giaele De Donà è la terza finalista insieme a Oriana e Micol.

GF Vip, Orietta Berti contro Antonella Fiordelisi: «I tuoi genitori mi hanno offesa, ecco perchè sei così». La reazione di Sonia Bruganelli

Gaffe del GF Vip: Giaele è la terza finalista, il verdetto pubblicato prima della proclamazione di Signorini

Gf Vip, Signorini scarica Oriana dopo l'eliminazione di Daniele Dal Moro: «Le colpe si pagano, hai detto che ti faceva male»

Giaele terza finalista

Antonella Fiordelisi è l'eliminata della diretta di lunedì 20 marzo. L'influencer dopo l'appello della mamma a farla uscire ha ottenuto solo l'8% dei voti, mentre Giaele, terza finalista ha ottenuto il 48,2%. Un risultato che è un po' scioccante se si pensa al percorso della Fiordelisi e a quello della De Donà.

Ma a far sorridere è stata la tempistica perchè, mentre Giaele, Nikita e Milena stavano aspettando di conoscere il verdetto del televoto da Alfonso Signorini, il sito del Grande Fratello ha pubblicato, come fa sempre per trasparenza, le percentuali di voto, di fatto anticipando il conduttore.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Marzo 2023, 00:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA