Frank Carpentieri è morto, addio al dj di «Made in Sud»: aveva 47 anni e da tempo lottava contro un tumore

di Marta Giusti

Il tumore, alla fine, ha vinto. Frank Carpentieri, noto come il dj di «Made in Sud» è morto. Musicista, dj e produttore, classe 1976, autore di tutte le musiche dello show comico made in Napoli, è stato storico collaboratore di Alessandro Siani e aveva lavorato anche con Enzo Avitabile, Almamegretta, Subsonica, Clementino, Rocco Hunt, Antonio De Carmine.

Frank Carpentieri, il dj morto a 47 anni

Carpentieri combatteva da tempo contro il male, un brutto male.

Qualche tempo fa Carpentieri aveva scritto sui social: «Un ringraziamento agli Ospedali dei Colli fatto di tanti eroi medici come il dottor Ciro Battiloro del Monaldi, un luminare dell’oncologia il quale mi tiene in cura, il mio riferimento fisico e morale per combattere questa battaglia. Un ringraziamento al dottor Umberto di Serio, al dottor Andrea Petraio del Monaldi e al dottor Mario Guarino del Cto. Voglio dire loro grazie per come si adoperano giorno dopo giorno per salvare vite umane. Un ringraziamento alla direttrice, dottoressa Iervolino e al direttore dottor Giuseppe Fiorentino. Grazie a tutti voi combatterò fino alla fine».

