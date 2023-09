Armando Sommajuolo, morto a 70 anni il giornalista di La7. Enrico Mentana: «Colonna portante del giornale»

di Redazione web

È morto Armando Sommajuolo, giornalista e volto storico di La7. Aveva 70 anni.

A darne la notizia è stato il collega e amico di una vita Enrico Mentana con un post su Instgaram: «Stamattina se ne è andato Armando Sommajuolo, colonna di questo telegiornale dai tempi in cui si chiamava Tmc news e fino al 2015. Per molti di voi un volto amico, per noi un amato compagno di lavoro, un professionista solido, positivo, professionale, e soprattutto un uomo perbene. Un abbraccio ai suoi cari».

La carriera di Armando Sommajuolo

Il giornalista Armando Sommajuolo è nato a Roma nel 1953. La passione per il giornalismo viene scoperta presto, a 23 anni inizia a collaborare nell'emittente romana di Teletevere, per poi arrivare a TMC, che sarebbe diventata La7 nel 2001.

Oltre ad essere un volto storico di La7, Armando è stato anche inviato speciale negli anni 90, in Albania, in Somalia, in Kosovo e in Afghanistan per seguire in prima persona le principali crisi internazionali.

Enrico Mentana lo ricorda come un amico incredibile e una persona per bene.

Le cause della morte non sono state ancora divulgate.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Settembre 2023, 11:16

