In onda, l'errore grammaticale choc su La7: l'indignazione social, cosa è successo

Su La7 è stata trasmessa una nuova puntata di "In Onda", il programma di discussione politica e attualità italiana e internazionale. La conduzione è affidata a Marianna Aprile e Luca Telese, che hanno preso il testimone da David Parenzo e Concita De Gregorio, continuando così una staffetta iniziata a luglio.

Gli ospiti in studio e in collegamento partecipano quotidianamente ai dibattiti su politica italiana, politica estera e attualità. Tra di loro c'è stata anche Anna Falcone (giurista) che durante una delle discussioni della giornata si è resa protagonista di una gaffe grammaticale che non è passata inosservata. Ecco cosa ha detto.

Tale Falcone Anna stasera dice, “se si investirebbe“ … potrebbe anche bastare. — Ferus (@ayoo251627841) September 5, 2023

L'errore grammaticale choc

«Ha appena detto “SE SI INVESTIREBBE".

