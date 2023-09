Michael Gambon, morto Albus Silente di “Harry Potter”: l'attore aveva 82 anni

di Redazione web

L'attore Michael Gambon è morto in ospedale all'età di 82 anni. Era noto soprattutto per aver interpretato il professor Albus Silente in sei degli otto film di Harry Potter. Sir Michael è apparso anche in Fantastic Mr Fox, ha interpretato il detective francese Maigret e ha recitato in The Singing Detective.

Actor and Harry Potter star Sir Michael Gambon dies aged 82 https://t.co/M2K4FGNlah — BBC Breaking News (@BBCBreaking) September 28, 2023

La vedova e il figlio hanno detto che il loro «amato marito e padre» è morto pacificamente con la famiglia al suo fianco dopo aver sofferto di polmonite.

Michael Gambon: una carriera straordinaria

Sir Michael Gambon era un uomo dalle umili origini, proveniva dalla working class di Dublino: sua madre gestiva una piccola sartoria e suo padre lavorava come idraulico.

Gambon decise di diventare attore a 22 anni, iniziando una carriera ragguardevole nel campo del teatro, della tv, della radio e del cinema. Gli esordi di Michael Gambon furono sul palcoscenico, con il National Theatre di Londra diretto da Laurence Olivier. L'attore ottenne la definita consacrazione a partire dalla sua interpretazione di Philip Marlowe nella serie tv della Bbc «The Singing Detective» (1986), per cui fu premiato con un British Academy Television Award per il miglior attore.

Sir Michael Gambon avrebbe poi ottenuto, nel corso dei lunghi anni di attività, la vittoria di 4 Bafta Awards.

Era particolarmente noto ai più giovani per aver interpretato, nella saga cinematografica di Harry Potter, il preside Albus Silente.

Nel 1998 era stato nominato cavaliere dalla regina Elisabetta II per il suo servizio al mondo dello spettacolo.

Michael Gambon era anche un amante delle auto sportive: il famoso presentatore di Top Gear, Jeremy Clarkson, ha infatti espresso le sue condoglianze in un post su X. Questo il post di Clarkson: «Mi rattrista apprendere la notizia della morte di Michael Gambon. Era molto divertente, un ospite meraviglioso».

Incantum Roma, una pizzeria a tema Harry Potter: ecco cosa accade se ordini una pizza speciale

Emma Watson a Venezia con un uomo: chi è il nuovo amore di "Hermione"

Il messaggio della famiglia

La famiglia di Gambon ha emesso, tramite l'agente dell'attore, un messaggio per comunicare la morte di Sir Michael: «Siamo dolenti di dover annunciare la scomparsa di Sir Michael Gambon. Padre e marito amatissimo, Michael si è spento serenamente in ospedale con la famiglia al suo fianco, dopo un attacco di polmonite. Aveva 82 anni. Chiediamo di rispettare la nostra privacy e ringraziamo per i messaggi di supporto e amore».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Settembre 2023, 14:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA