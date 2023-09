Harry Potter, addio al Professor Silente: è morto Michael Gambon

di Alessandra De Tommasi

In alto le bacchette: al funerale di Albus Silente, nella saga di Harry Potter, tutti sollevano in aria le proprie armi magiche in segno di rispetto e cordoglio. E ieri, quando è scomparso l’attore sir Michael Gambon, che ha interpretato il preside in sei degli otto film, tutti i potterhead (i fan della saga di J.K. Rowling, edita in Italia da Salani) hanno fatto altrettanto, sui social e probabilmente nelle loro abitazioni. Il personaggio è uno dei maghi più potenti di quest’universo fantastico, a capo della Scuola di magia e stregoneria di Hogwarts e anche dell’Ordine della Fenice, un gruppo segreto della comunità magica creato per sconfiggere Lord Vordemort, l’incarnazione del Male secondo il franchise.

L’attore inglese 82enne, già raffinato interprete di commedie e tragedie di William Shakespeare, ha sostituito il collega Richard Harris, quando è scomparso nel 2002, dando una sua personalissima interpretazione al personaggio e facendo subito breccia nel cuore del pubblico con la compostezza e l’autorità che il ruolo richiede. La scrittrice ha dichiarato che Silente è gay dopo la fine delle riprese dei film, quindi un riferimento all’orientamento sessuale del mago è stato inserito nella saga prequel di “Animali Fantastici e dove trovarli”: qui a interpretare il personaggio è Jude Law, che in una scena molto tenera rivela il suo amore all’amico – poi nemico - Gellert Grindelwald (interpretato sullo schermo prima da Johnny Depp e poi da Mads Mikkelsen).

