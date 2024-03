Mamma 75enne e figlia sfrattate restano senza casa, Flavio Insinna cuore d'oro: «Garantisco io per il vostro affitto»

di Redazione web

Serena Scandellari, 48 anni, è una illustratrice freelance che tra due settimane si ritroverà senza una casa. Con lei c'è la sua mamma 75enne, ed entrambe il 9 aprile dovranno lasciare la casa in cui vivono in affitto alla periferia di Bologna a causa di uno sfratto esecutivo. Trovarne un'altra è un'odissea, a causa delle scarse garanzie che una pensionata e una libera professionista possono offire: Serena lo aveva raccontato per prima a Today, e la sua storia non ha tardato a diventare virale sui social. E proprio grazie alla rete, oggi per mamma e figlia potrebbe essere arrivata una soluzione. In tanti si sono interessati alla loro storia, facendo partire una serie di mail indirizzate al Comune di Bologna. Ma non è finita qui. A tendere una mano è stato anche Flavio Insinna, l'ex conduttore de L'Eredità, che ha contattato con un messaggio l'illustratrice.

Il comune

Serena Scandellari e sua mamma non riescono a trovare una casa principalmenbte per tre motivi: i prezzi degli affitti, gli appartamenti che non sempre rispettano i requisiti di abitabilità e la mancanza di garanzie.

Flavio Insinna

Se le soluzioni istituzionali non riescono a garantire a Serena e sua madre una casa in tempi brevi, la risposta più concreta è arrivata da Flavio Insinna. L'ex conduttore de L'Eredità ha contattato l'illustratrice sui social. «Buongiorno scusami sono Flavio Insinna e avevo già letto della tua storia. Ma se troviamo il modo per garantire questo benedetto affitto può essere una soluzione?», si legge nel messaggio poi pubblicato dalla stessa Serena su X. E così Insinna si è proposto di fare da garante alle due donne.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Marzo 2024, 08:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA