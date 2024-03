Coppia con due figli vive in auto, Antonella Viola li toglie dalla strada: «Ho comprato una casa per loro»

Lo scorso ottobre diversi quotidiani locali parlarono della storia di Asma e Nadir, una coppia tunisina con due bambini che viveva in auto e che era stata "salvata" da una coppia padovana, che prima li aveva ospitati in casa e poi aveva comprato una casa da dare poi in affitto ad un prezzo equo. Diversi mesi dopo emerge l'identità di chi li aveva aiutati, e si tratta di un volto decisamente noto: l'immunologa Antonella Viola. A raccontarlo è lei stessa in un post su Facebook in cui spiega di aver rotto il silenzio per chiarire alcune imprecisioni raccontate sul web. «Avevo deciso di tenere questa cosa assolutamente privata e riservata, ma oggi l’indignazione è tale che mi sento di raccontare la verità».