Viola: «Vino dannoso, soprattutto per le donne». Bassetti la attacca: non è vero, lei è esperta di altro ma questa cosa la ossessiona

L'immunologa Antonella Viola torna a parlare dei danni del vino. «Nelle nostre giornate normali dovremmo bere acqua. Dobbiamo dire che secondo l’Organizzazione mondiale della sanità non c’è una soglia di protezione dell’alcol. Non è possibile dire: “Se io bevo due bicchieri al giorno, non mi succede niente”. Il rischio poi è individuale. L’unica cosa che possiamo dire è che nelle donne è un po’ più pericoloso che negli uomini», le parole di Viola Al Festival della prevenzione di Lilt, riportate dal Corriere. Parole che fanno nuovamente discutere.

La risposta di Bassetti

A criticarla ci ha pensato il virologo Matteo Bassetti: «Ci risiamo. La Professoressa Viola ha crocifisso e annientato nuovamente il vino liquidandolo come sempre dannoso, anche in modiche quantità (1 bicchiere). Il Mondo ci invidia la dieta mediterranea, le nostre tradizioni gastro-enologiche e il nostro vino - da consumarsi saltuariamente e con moderazione - E la Viola che fa? La brava immunologa padovana, che non mi risulta esperta di dietologia e nutrizione, predica digiuno intermittente e astinenza totale dal vino, bollandolo come la peggiore delle sostanze cancerogene.

«Perché non si parla dei danni provocati dalle merendine ipercaloriche fatte con farine spazzatura? O del Salmone da supermercato pieno di antibiotici? O delle bevande gassate e zuccherate devastanti per le nuove generazioni? O del pollo denutrito carico di batteri? Nessuno raccomanda di abusare del vino ma non condivido questa demonizzazione».

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Marzo 2024, 10:35

