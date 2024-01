Dieta del digiuno intermittente, Antonella Viola: «Ho perso 10 chili e non li ho ripresi». Come funziona e i benefici per la salute

Il 2023 ha visto emergere il motto "Digiunare meglio, digiunare tutti", portando con sé un crescente interesse verso il digiuno intermittente come regime alimentare. La biologa e immunologa, professoressa Antonella Viola, si è distinta come una delle principali sostenitrici di questo approccio, dedicandogli persino un libro intitolato "Il digiuno intermittente" pubblicato da Gribaudo. In un'intervista esclusiva al Corriere della Sera, la professoressa ha raccontato la sua esperienza, con dieci chili persi (e mai più ripresi).