Matteo Renzi, la dieta: «Dimagrito sei chili grazie al digiuno intermittente. Mangio più di quanto dovrei»

Matteo Renzi è dimagrito sei chili grazie alla dieta del digiuno intermittente. La rivelazione del leader di Italia Viva ha suscitato grande curiosità, tanto che Bruno Vespa ha voluto approfondire la questione in una puntata di Porta a Porta. Renzi ha così spiegato come ha fatto a perdere peso grazie al metodo molto in voga, ma che richiede il rispetto di regole rigide: «Sono colpito che questa cosa abbia fatto notizia più di un mio intervento al Senato ma occhio bisogna anche fare movimento», ha spiegato l'ex premier. Il regime è stato adottato a gennaio, in vista della preparazione per la maratona con l'obiettivo di realizzare un tempo inferiore alle 4 ore, sotto la supervisione medica del prof. Angelini.

Digiuno intermittente, le regole

Renzi ha spiegato alcune delle regole che vanno seguite quando si applica il digiuno intermittente: «Devi dedicare un po’ di tempo a tra l’ultima volta in cui hai inghiottito degli zuccheri alla successiva volta che prendi degli zuccheri. Puoi prenderti un caffè senza zucchero, puoi prenderti l’acqua, il thè senza zucchero, non puoi prendere zuccheri perché questo permette all’organismo di lavorare in un certo modo». E per quanto riguarda gli "sgarri", ha spiegato: «Io lo faccio a modo mio. Quando finisco il digiuno intermittente mangio molto di più di quello che dovrei. Il concetto è che devi cercare di darti un metodo, vuol dire che devi saltare o la colazione o la cena».

Il conduttore di Viva Rai 2 ha avuto un ruolo fondamentale nella decisione di adottare il digiuno intermittente: «Il primo che mi ha fatto una “capa tanta” per usare il digiuno intermittente è stato Fiorello. L’ho incontrato, è il maestro di tutti noi. Quando sono andato a gennaio in trasmissione da lui mi mostrava come dopo le 16 ore di pausa si stesse sbranando un toro da quanto stava mangiando».

